Экс-глава депздрава Югры Алексей Добровольский возглавил окружную больницу в Салехарде

Экс-глава депздрава Югры Алексей Добровольский возглавил окружную больницу в Салехарде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Добровольский начинал хирургом в медучреждениях Омска. В 2005 году был назначен заместителем главного врача окружной клинической больницы Ханты-Мансийска, которую в дальнейшем возглавил. С 2016 года до недавнего времени Алексей Добровольский руководил департаментом здравоохранения ХМАО-Югры.

Опыт работы в медицине – 36 лет, 19 из них – управленческий.

Исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения Югры назначен действующий замглавы Максим Малхасьян.