Неудачно скатился с горки. В Сургуте ребенок получил перелом ребер и ушиб легкого

В Сургутскую травмбольницу госпитализировали первого в нынешнем сезоне пострадавшего на тюбинге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе сургутского травмцентра.

Пострадал 11-летний мальчик. Он скатился с горки и врезался в забор. Ребенок получил серьезную сочетанную травму: перелом ребер и позвонков на уровне грудного отдела, ушиб легкого.

Первые сутки мальчик провел в реанимационном отделении, затем был переведен в хирургическое, где и проходит лечение до настоящего времени.