Пострадавший в "Крокусе" требует от устроителей концерта "Пикника" миллион

В Москве в Хорошёвский районный суд поступил иск пострадавшего в результате теракта в "Крокусе". Ответчиком в документе значится компания-организатор концерта группы "Пикник", который должен был пройти в здании, но не состоялся из-за нападения.

Истец считает, что нарушены его права потребителя: организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия. Подавший заявление поклонник "Пикника" просит суд взыскать с ответчика 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 10 декабря 2024 г., говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 г. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Всего было продано более 6 тыс. билетов. Также в этом здании проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.

Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.