Депутатов Рады распустили по домам в опасении ракетного удара по Раде

Депутатам Рады сообщили об угрозе в ближайшие дни ракетной атаки по зданию украинского парламента и вообще правительственному кварталу, заявил депутат Рады Тарас Батенко.

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что планировавшееся на сегодня заседание Рады отменено, а следующее состоится только в декабре.

Решение принято в связи с ответным ударом межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник", который нанесли российские Вооруженные силы по заводу в Днепропетровске, предположительно "Южмашу".

В целом на Украине возмущены ответом России, на который она якобы не имеет права. Зеленский потребовал от Запада реакции и упрекнул в ее отсутствии. Будто бы президент РФ Владимир Путин "проверяет" Запад. И нужна жесткая реакция. Сейчас как раз удобный повод. "Надо давить, нужно принуждать Россию к подлинному миру, который возможен только благодаря силе", - сказал он в надежде на эскалацию военного конфликта.

Канал "Резидент" сообщает со ссылкой на источник в офисе Зеленского, что тот хочет продолжить ракетные удары по территории России и ожидает согласования новых целей с Пентагоном. Выбор цели и наведение происходит в режиме реального времени, через систему спутников НАТО. Ему нужно максимальное обострение, чтобы спровоцировать ответ России и втянуть НАТО в еще более масштабное военное противостояние. На Западе же нет единой позиции по этому вопросу, многие политики не хотят обострения.