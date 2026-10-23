23 Октября 2026
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Фото: Андрей Фомин

Самолёт с фанатами уральского бойца Петра Яна вылетел на его поединок в Абу-Даби

Сегодня утром из Екатеринбурга вылетел специальный чартер с группой поддержки бойца Петра Яна. 150 фанатов и друзей уральского чемпиона вместе с семьёй Петра проведут два дня на бойцовском острове в Абу-Даби, где пройдёт турнир UFC 333.

Фанаты Петра Яна(2026)|Фото: Андрей Фомин

Поездка на титульный поединок организована по инициативе и при поддержке основателя бойцовского клуба "Архангел Михаил" и Русской медной компании Игоря Алтушкина. Соперником чемпиона UFC Петра Яна станет претендент на пояс Мераб Двалишвили. Это будет уже третья встреча между бойцами. Пока что счёт в серии равный.

Фанаты Петра Яна(2026)|Фото: Андрей Фомин

"Пётр – это символ российских ММА, человек, который своими победами приводит тысячи детей в секции, личным примером показывает, что трудолюбие и дисциплина могут привести тебя на вершину спорта. Смотреть за его боями большое удовольствие, и спасибо Игорю Алексеевичу, что у нас есть возможность увидеть их лично", - сказал капитан команды "Архангел Михаил" Иван Штырков.

Фанаты Петра Яна(2026)|Фото: Андрей Фомин

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, накануне Пётр Ян и Мераб Двалишвили провели битву взглядов перед чемпионским боем в UFC.

Фанаты Петра Яна(2026)|Фото: Андрей Фомин

"Я всегда стараюсь придерживаться плана, поставленного командой, методично разбирая своего соперника. Хирургически, по запчастям. Но, безусловно, если получится достать его и нокаутировать, я это сделаю. Я сломаю его нос снова. Уже не поможет страховка ему", - заявил Пётр Ян.

Фанаты Петра Яна(2026)|Фото: Андрей Фомин

Поединок пройдёт в ночь с субботы на воскресенье в Абу-Даби и станет со-главным событием шоу. Для Петра это будет первая защита титула после возвращения пояса в Россию.

Теги: Петр Ян, фанаты, бой, самолет, UFC


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