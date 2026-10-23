23 Октября 2026
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Треть стобалльников ЕГЭ учились в онлайн-школах

Высокие результаты на ЕГЭ — результат работы образовательных онлайн-площадок. По данным отчета Smart Ranking, вклад онлайн-сегмента в максимальный результат на ЕГЭ 2026 года стал весьма ощутимым: на долю велущих онлайн-школ пришлось не менее 30% всех стобалльных результатов.
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Параллельно эксперты отмечают рост спроса на подготовку к ОГЭ. Ученики 9 классов все чаще выбирают онлайн-формат. Мотивация может быть разная: одни готовятся к поступлению в колледжи, другие же закладывают фундамент для трехлетней подготовки к поступлению в вуз, понимая, что в школе это сделать не получится.

"Ученики все лучше понимают, что самостоятельно подготовиться к ЕГЭ гораздо сложнее, несмотря на рост бесплатных уроков в интернете", — говорит об экзамене по профильной математике основатель онлайн-школы "Марсель Тьютор" Марсель Нуртдинов.

Интересно, что средний балл ЕГЭ "онлайн-учеников" составил 73, что заметно выше общероссийского уровня (62). При этом если из последнего исключить "онлайн-учеников", то есть посчитать результат остальных, то он будет около 55. А если вычесть и тех, кто занимался с репетитором, то результат "обычных" школьников будет около 50 баллов, что являтся двойкой. Эти результаты полностью согласуются с данными опроса родителей: 67% из них уверены, что школа не дает достаточных знаний для поступления в вуз. Только 28% пока "верят в школу".

Теги: егэ, школа, выпускники


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