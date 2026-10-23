В Прикамье медсестра спасла пассажиров автобуса, когда водитель потерял сознание

Сегодня утром в рейсовом автобусе, следовавшем в 07.10 из Соликамска в Тюлькино, произошло ЧП: водитель почувствовал себя плохо и потерял сознание. Об этом сообщает газета "ГородОК на Каме".

В опасной ситуации не растерялась медсестра Тюлькинской сельской врачебной амбулатории Дарья Селянина. Она подбежала к водителю, ухватилась за руль и стала управлять автобусом. На помощь подоспел ещё один пассажир. Вместе они сумели остановить транспортное средство.

В момент происшествия в салоне находились пассажиры, среди которых были и дети. Благодаря смелости и решительности Дарьи Селяниной удалось избежать трагедии.