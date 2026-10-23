Камбоджа выдала двух граждан России

Камбоджа выдана России двух её граждан, Елену Мелентьеву и Руслана Склярова. Это сделано по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Оба – фигуранты дел о мошенничестве.

По версии следствия, Мелентьева, действуя как индивидуальный предприниматель через туристическое агентство в Нижнекамске (Татарстан), похитила деньги. В частности, в 2014 г. она заключила с 21 клиентом договоры на подбор, бронирование и оплату турпутевок на 1,6 млн руб. Услуги не оказаны. Кроме того, она же якобы заняла у двух людей 2,6 млн руб., не собираясь возвращать их.

Следствие полагает, что Скляров, будучи руководителем коммерческой организации, заключал с банками кредитные договоры, в которых лгал. В результате он похитил более 6,5 млн руб., сообщает Генеральная прокуратура России.