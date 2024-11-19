Bloomberg: Макрон разыскал Лаврова на саммите G20 ради рукопожатия

Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите "Большой двадцатки" (G20), сообщает Bloomberg.

Уточняется, что французский лидер сам разыскал российского министра, чтобы пожать ему руку.

Ранее сообщалось, что главу киевского режима Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, который проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Заявление об этом сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Он выразил сожаление по этому поводу.