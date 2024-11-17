Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в этом году

Главу киевского режима Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Об этом сообщают РИА Новости.

Заявление о том, что Зеленского не пригласили на встречу сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Он выразил сожаление по этому поводу и заявил, что ранее "очень интенсивно" выступал за приглашение Зеленского.

Отсутствие приглашения, по словам канцлера, свидетельствуют о том "какие серьезные вызовы стоят перед нами".