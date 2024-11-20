Захарова: рукопожатие Макрона с Лавровым – это политика "двух стульев"

Желание президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку главе МИД России Сергею Лаврову является политикой "двух стульев". Так сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Сергей Викторович ответил как истинный дипломат, что раз люди знакомы и это наша позиция. Да, это наша позиция, но вы ведь меня спрашиваете не о нашей позиции. Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на Елисейский дворец, политикой двух стульев", — рассказала дипломат.

Она добавила, что видела этот стремительный "нырок" сама, отметив, что на следующий день к ней подошел человек французского происхождения и задал вопрос: "А как так можно? Почему и зачем французский президент это делает? Он каждый день искрометит в отношении России, говорит про нее гадости, принимает чудовищные решения, поддерживает жуткие решения и вот вдруг он жмет руку".

Ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку главе МИД России Сергею Лаврову на саммите "Большой двадцатки" (G20). Уточняется, что французский лидер сам разыскал российского министра, чтобы пожать ему руку.