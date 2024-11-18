Десять человек пострадали при обстреле ВСУ маршрутки в Горловке

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ маршрутки в Горловке Донецкой народной республики выросло до десяти. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

"Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до десяти", – написал он.

Ранее он сообщал о шести раненых.

Напомним, инцидент произошел на улице Жукова.

В результате обстрела Горловки обесточены поселки станции Никитовка, Зайцево, Стальсбыт, Химик, Короленко, Гольмовский, поселок шахты им. Н. А. Изотова, жилой массив "Комсомолец", жилой массив "Строитель", микрорайон "Квартал 245".

Ранее мы писали, что в Горловке погибли двое сотрудников одного из коммунальных предприятий. Причина – атака Вооруженными силами Украины машины, в которой ехали пострадавшие.