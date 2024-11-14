14 Ноября 2024
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Фото: телеграм-канал Марины Дегтяревой / t.me/glava_rajiona

В Курской области освистали уволенную главу района, похваставшуюся медалью

Жители Курской области освистали уволенную главу Кореневского района Марину Дегтяреву за хвастовство медалью, пишет Mash.

Telegram-канал опубликовал фрагмент встречи курских чиновников с населением. На собрании обсуждались вопросы эвакуации жителей приграничных районов.

Дегтярева заявила, что вместе с коллегами получила награду за "укрепление боевого содружества" и за "вклад в укрепление обороны". В это время люди в зале спрашивали, почему эвакуация организована так плохо, отмечает Mash. После этого чиновницу освистали, а позднее — отправили в отставку.

Дегтярева стала вторым главой района, лишившимся своей должности за последние дни. 12 ноября глава Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку за нежелание идти на контакт с жителями. Чиновника уволили также на встрече руководства региона с людьми. Ранее вынужденные переселенцы просили местные власти выйти на контакт и ответить на вопросы о мерах социальной поддержки, но глава района с 6 августа так и не нашел для этого времени.

Стоит отметить, что увольнения в приграничном регионе начались вместе с приездом туда вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по поручению Владимира Путина.

В августе жители Суджанского района Курской области записали видеообращение к президенту России. Люди попросили главу государства о помощи, так как "остались одни". По их словам, когда рано утром 6 августа началось нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область, им пришлось покинуть дома без документов, так как никто их не предупредил. Одна из местных жительниц указала, что администрация района "не работала", а предупреждения об обстрелах они получали из местных Telegram-каналов.

Теги: курская область, марина дегтярева, медаль


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