Mash: Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку

Глава Суджанского района Курской области Александра Богачева отправлен в отставку за нежелание идти на контакт с жителями, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, чиновника уволили сегодня, на встрече руководства региона с людьми. Ранее вынужденные переселенцы просили местные власти выйти на контакт и ответить на вопросы о мерах социальной поддержки, но глава района с 6 августа так и не нашел для этого времени.

Mash сообщает, что в минувшие выходные суджанцы собрались на Красной площади в Курске и еще раз попросили чиновников ответить на вопросы.

В августе жители Суджанского района Курской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Люди попросили главу государства о помощи, так как "остались одни". По их словам, когда рано утром 6 августа началось нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область, им пришлось покинуть дома без документов, так как никто их не предупредил. Одна из местных жительниц указала, что администрация района "не работала", а предупреждения об обстрелах они получали из местных Telegram-каналов.