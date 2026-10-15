19 Октября 2026
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Фото: Накануне.ru

В России зарегистрировали препарат "Нимоланцим" для лечения онкозаболеваний

Минздрав РФ зарегистрировал препарат "Нимоланцим" (международное название - нимотузумаб). В ведомстве считают, что лекарство поможет расширить возможности таргетной терапии в онкологии.

Препарат предназначен для взрослых: его планируют использовать при ряде злокачественных опухолей - в том числе при новообразованиях пищевода, опухолях головы и шеи, а также отдельных формах рака головного мозга.

Эффективность нимотузумаба подтвердили в международных клинических испытаниях II-III фаз. Врачи увидели, что при сочетании препарата с обычной противоопухолевой терапией заметно улучшаются важные показатели лечения. В Минздраве подчеркивают: это доказывает пользу лекарства именно в комбинированном лечении некоторых видов рака.

Как работает средство: оно содержит моноклональное антитело, которое блокирует рецептор эпидермального фактора роста (EGFR). Этот рецептор управляет ростом и делением клеток, а его подавление помогает сдерживать развитие опухоли - на этом и строится один из методов таргетного лечения, пояснили в министерстве.

Ранее ученые ТПУ создали новые молекулы, чтобы сделать противораковые препараты точнее и снизить их побочные эффекты: они синтезировали соединения на базе трех химических каркасов - инденохиноксалинона, триптантрина и трициклического аналога изатина, а испытания на клетках рака молочной железы, простаты и яичников показали, что лучше всего сработало соединение на основе триптантрина - оно заметно замедляло рост клеток рака молочной железы и простаты.

Теги: препарат, медицина, онкозаболевания


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