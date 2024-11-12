Хуснуллин заявил, что приехал в Курскую область по поручению Путина

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин приехал в Курскую область по поручению президента России Владимира Путина.

"Владимир Владимирович мне лично поручил встретиться с жителями, понять, в чем проблемы, и подготовить предложения", - сказал Хуснуллин по итогам встречи с жителями Суджанского района.

Вице-премьер подчеркнул, что все вопросы жителей Суджанского района взяты на контроль. По его словам, власти Курской области усилят информационную работу с населением, люди будут "максимально быстро получать обратную связь", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава Суджанского района Курской области Александра Богачева был отправлен в отставку. Чиновника на встрече руководства региона с местными жителями. Вынужденные переселенцы неоднократно просили местные власти выйти на контакт и ответить на вопросы о мерах социальной поддержки, но глава района с 6 августа так и не нашел для этого времени. В воскресенье в Курске прошел несогласованный митинг выехавших из Суджанского района, которые выразили недовольство из-за задержек с выдачей жилищных сертификатов.

В августе жители Суджанского района Курской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Люди попросили главу государства о помощи, так как "остались одни". По их словам, когда рано утром 6 августа началось нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область, им пришлось покинуть дома без документов, так как никто их не предупредил. Одна из местных жительниц указала, что администрация района "не работала", а предупреждения об обстрелах они получали из местных Telegram-каналов.