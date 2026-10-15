Эффект от предложенных Кировской областью поправок в Лесной кодекс РФ оценивается в сотни миллиардов рублей

Предложенные Кировской областью поправки в Лесной кодекс РФ позволили внести весомый вклад в экономику страны. По расчётам экспертов, их применение даст экономический эффект в сотни миллиардов рублей в год. Это весомый вклад региона в экономику страны.

"Благодаря слаженной работе с федеральным центром были приняты решения, которые уже сейчас приносят реальные деньги в бюджет страны и открывают новые перспективы для бизнеса", – подчеркнул губернатор Александр Соколов в своем сегодняшнем послании Законодательному Собранию Кировской области.

Напомним, по инициативе Кировской области приняты поправки в Лесной кодекс в части установления обязательного требования к участникам аукционов — наличие объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. Соответственно, теперь доступ к лесным ресурсам предоставляется лесопользователям, осуществляющим переработку и обеспечивающим налоговые поступления и занятость людей.

Еще одна инициатив предусматривает отмену ограничений, которые не позволяли выставлять на аукционы участки с лесоустройством старше 10 лет. Ранее такие леса фактически выпадали из оборота. Сейчас арендатор, получая участок, обязан в течение двух лет провести таксацию лесов за свой счёт.

Александр Соколов выразил благодарность заместителю председателя Правительства России Дмитрию Патрушеву за поддержку инициатив Кировской области.