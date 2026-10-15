В России на певца Акмаля подали в суд из-за авторских прав

В Москве Наталья Лапина подала иск к певцу Акмалю (Akmal, настоящее имя – Акмал Ходжаниязов) и двум ООО – "Эйс мьюзик" и "Ворнер мьюзик". Речь в документе идёт о защите исключительных прав на музыкальное произведение "По полюшку (ремикс)".

В обоснование требований истец ссылается на Соглашение сторон от 24 января 2022 г. Там говорится, что Лапина и Ходжаниязов являются обладателями исключительного права на вышеуказанное музыкальное произведение. Доля первой – 75%, второго – 25%.

Истец указывает, что, вопреки условиям соглашения и без её согласия, ответчик передал ООО "Эйс мьюзик" исключительную лицензию на использование произведения. Потом её передали ООО "Ворнер мьюзик". В итоге композицию распространяют в сети без согласия Лапиной.

Она просит расторгнуть соглашение о распоряжении исключительным правом на произведение, запретить его незаконное использование, а также взыскать с ответчиков компенсацию в 600 тыс. руб. за незаконное использование её интеллектуальной собственности. Иск принял Таганский райсуд столицы, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.