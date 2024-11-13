Импортозамещение? В ХМАО второй год подряд самым популярным именем среди мальчиков становится Мухаммад

Имя Мухаммад вновь стало самым популярным именем в немусульманском регионе России. Согласно статистике, размещенной на онлайн-реестре ЗАГС этим именем назвали 339 мальчиков, передает корреспондент Накануне.RU.

На втором месте имя Михаил - 246 новорожденных были названы так. Третье место - у Артема - 209. 198 мальчиков получили имя Александр, имя Роман - 170. Среди девочек в регионе лидируют имена София - 232, Анна - 196, Амина - 185, Ева - 183, Мария - 180.

Напомним, Мухаммад стал самым популярным именем в ХМАО в 2023 году. В прошлом году так назвали 348 мальчиков. В целом по России в 2021 года самыми популярными именами для девочек неизменно становятся София, Ева, Анна, Мария, Виктория, для мальчиков — Михаил, Александр, Артем, Матвей, Максим.

Популярность имени Мухаммад в ХМАО связана с большим количеством мигрантов. В 2023 году в регионе был зафиксирован рекордный миграционный прирост - 21 тыс. человек. Это в два раза больше, чем в 2022 году.