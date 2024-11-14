Политолог связал популярность в Югре имени Мухаммад и экономическую выгоду

Политолог Константин Калачев, как ему кажется, нашел объяснение тому, почему второй год подряд самым популярным мужским именем для новорожденных в Югре становится Мухаммад. Эксперт уверен, что тут дело в экономике – в богатом нефтедобываюшем регионе часто ассимилируются носители культуры, для которых такое имя священно.

"Просто в Югру приезжают рожать. Оформляют регистрацию. Получают потом детские пособия. Регион богатый. Там деньги. Весьма приличные. Для кого-то это бизнес", - пишет Калачев в своем telegram-канале.

Политолог уточнил, что среди жительниц ХМАО популярной темой стали фиктивные браки с гражданами постсоветских государств.

"Миграционные потоки в ХМАО, незаконная и неконтролируемая миграция уже не раз были предметом обсуждений. Может, новый глава наведет порядок. А пока Мухаммады в получении пособий теснят Михаилов", - пишет Калачев.

Напомним, имя Мухаммад стало самым популярным из тех, что дают новорожденным мальчикам в Югре, сначала в 2023-ем, а потом – и в 2024-ом (с результатом в 339 человек). В текущем году на втором месте – Михаилы (246 мальчиков).