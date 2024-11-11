В Прикамье для восстановления электросетей после непогоды привлекли специалистов из других регионов

В Пермском крае для восстановления электросетей в Березниках привлекли специалистов из Владимирской области, Тольятти, Тамбова. Об этом говорится в соцсетях ОРЭС-Прикамья.

"На утро 11 ноября прибыли бригады ОРЭС-Владимирская область, ОРЭС-Тольятти, ОРЭС-Тамбов. Проводится инструктаж, далее энергетики отправляются для дальнейшей работы на объекты. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, спецодеждой, спецтехникой", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 ноября в Березниках произошли обильные снегопады. Из-за снегопадов и сильного ветра произошло падение опор линий электропередач. Обесточен оказался один из водозаборов "Извер". Он был обесточен из-за падения деревьев на ЛЭП. Из-за этого город почти неделю был без воды - людям пришлось топить снег. Восстановительные работы осложнялись труднопроходимой местностью.