В Татарстане подростки осквернили Вечный огонь

В Казани подростки осквернили Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, которые пали в борьбе с фашизмом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России).

Ситуацией заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту осквернения символа воинской славы в Республике Татарстан