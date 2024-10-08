Депутат предложил закрыть часть детских оздоровительных лагерей

Депутат гордумы Екатеринбурга от ЕР Александр Колесников предложил рассмотреть вопрос о закрытии части детских оздоровительных лагерей. С такой инициативой он выступил на заседании думы 8 октября.

По словам единоросса, если в советское время детские лагеря содержались за счет предприятий, то сегодня их финансирование и ремонт лег на плечи местных властей, что существенно сказывается на бюджете.

"В советские времена лагеря содержались в основном предприятиями, поэтому они были в хорошем состоянии. Современная ситуация требует дополнительных мер охраны, в это надо вкладываться. Надо подумать, посчитать, может, от некоторых лагерей придется отказываться, чем их вот так содержать", - пояснил свою позицию Колесников.

Он также сказал о необходимости сделать перерасчет средств на содержание лагерей исходя "из политического и экономического момента в стране". В случае, если закрыть часть лагерей будет невозможно, дополнительные средства можно попробовать привлечь со стороны спонсоров.

"Дети должны быть у нас здоровыми, правильно отдыхать, питаться, и должна быть надлежащая охрана", - подытожил Колесников.

Остальные депутаты приняли слова коллеги к сведению.

Как мы сообщали ранее, число круглосуточных детских лагерей в РФ и так сократилось с 12 тыс. 400 в 2010 году до 7 тыс. 100 в 2022 году, тогда как минимально необходимое число — 9 тыс. 700 (по советским стандартам — 18 тыс. 600). То есть дефицит превышает 27%. А с 1990 года потери составили более 2/3 круглосуточных лагерей. Тогда в таком лагере мог отдохнуть каждый пятый ребенок (или 18%), а в 2022 году — лишь 1 из 12 (8,2%).

Параллельно шел другой процесс: наращивание отдыха с дневным пребыванием. Его доля в летнем отдыхе выросла с 50% в 1990 году до 81% сейчас. То есть за неимением денег родители пристраивают детей хотя бы на дневные занятия при школе.