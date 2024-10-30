Переживший покушение премьер Словакии опасается нового нападения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опасается повторного покушения. Он полагает, что нападение может случиться "в ближайшие недели или месяцы".

Словацкий политик отметил, что ему иногда кажется, что многие в Европе разочарованы тем, что он "вернулся назад в реальную политическую жизнь в относительно хорошем состоянии", приводит ТАСС мнение Фицо.

Ранее стало известно, что жизни Фицо, который пережил покушение, больше ничего не угрожает. Врачи дают благоприятный прогноз по дальнейшему состоянию премьера. Покушение случилось в середине мая 2024 г.