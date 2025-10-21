21 Октября 2025
Фото: AP Photo / Petr David Josek

Суд в Словакии приговорил стрелявшего в Фицо к 21 году тюрьмы

Суд приговорил Юрая Цинтулу, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, к 21 году тюремного заключения.

По данным Reuters, Цинтула был признан виновным в покушении и терроризме.

Покушение на политика произошло 15 мая 2024 года в Гандлове. Мужчина из толпы начал стрелять в премьер-министра после того, как он вышел поприветствовать жителей города. Было произведено три-четыре выстрела.

Стрелявшего задержали и арестовали, им оказался 71-летний словацкий писатель и активист Юрай Цинтула. Он заявил, что стрелял в политика из-за того, что тот якобы "душил культуру".

Фицо получил три ранения, но выжил.

Теги: фицо, покушение, словакия


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.10.2024 13:20 Мск Переживший покушение премьер Словакии опасается нового нападения
Ранее 24.05.2024 12:30 Мск Состояние раненого премьер-министра Словакии улучшается
Ранее 19.05.2024 13:12 Мск Жизни премьер-министра Словакии, пережившего покушение, больше ничего не угрожает
Ранее 17.05.2024 16:00 Мск Премьер Словакии после второй операции остается в тяжелом состоянии
Ранее 16.05.2024 09:06 Мск Угроза жизни премьер-министра Словакии сохраняется
Ранее 15.05.2024 16:18 Мск На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение

