Суд в Словакии приговорил стрелявшего в Фицо к 21 году тюрьмы

Суд приговорил Юрая Цинтулу, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, к 21 году тюремного заключения.

По данным Reuters, Цинтула был признан виновным в покушении и терроризме.

Покушение на политика произошло 15 мая 2024 года в Гандлове. Мужчина из толпы начал стрелять в премьер-министра после того, как он вышел поприветствовать жителей города. Было произведено три-четыре выстрела.

Стрелявшего задержали и арестовали, им оказался 71-летний словацкий писатель и активист Юрай Цинтула. Он заявил, что стрелял в политика из-за того, что тот якобы "душил культуру".

Фицо получил три ранения, но выжил.