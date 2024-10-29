В Прикамье будут судить бывшего совладельца "Соликамского магниевого завода"

В Прикамье будут судить бывшего совладельца "Соликамского магниевого завода" Игоря Пестрикова, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

Пестриков заочно обвиняется в совершении двух преступлений. Речь идет об организации растраты 251,5 млн руб. средств СМЗ, а также в покушении на хищение 2,5 млрд руб. средств предприятия. Сам Игорь Пестриков от следствия скрылся и был объявлен в межгосударственный розыск.

По версии следствия, деньги были похищены под видом займа на 250 млн руб., которые Пестриков получил, будучи еще акционером завода, при этом возвращать он их не собирался. Также он якобы пытался продать СМЗ за 2,5 млрд руб. свою долю в "Фин-Проект", которое управляет Ловозерским ГОК, основным поставщиком Соликамского магниевого завода.

Ранее по обвинению в растрате на 251,5 млн руб. был осужден бывший гендиректор "Соликамского магниевого завода" Артур Уртаев. Он был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Оба уголовных дела были возбуждены по материалам оперативников ФСБ и регионального управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции главка МВД, и расследовались ГСУ.