В Прикамье экс-директор "СМЗ" получил условный срок за хищение пяти миллионов

В Прикамье экс-директор по экономике и финансам "Соликамского магниевого завода" Вахтанг Джигкаев признан виновным в растрате, совершенной лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

В суде установлено, что подсудимый в июне 2022 года, занимая указанную должность, совершил растрату 5 млн руб., принадлежащих заводу.

Он заключил договор об оказании услуг по проведении финансово-экономической проверки с компанией "Скайпро". Впоследствии, по этому договору на расчетный счет финансового контрагента в качестве предоплаты были переведены деньги, которые позже похитили. В действительности, коммерческая организация не намеревалась оказывать заводу финансовые услуги, о чем виновный знал еще до перевода денег.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил бывшего финансового директора к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком год и шесть месяцев, со штрафом в размере 200 тыс. рублей, а также взыскал сумму причиненного материального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении лица, совершившего обналичивание денег со счета "Скайпро", выделено в отдельное производство, ведется следствие.