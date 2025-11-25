Миноритарии "СМЗ" обжаловали в Верховном суде изъятие акций

24 миноритарных акционера ОАО "Соликамский магниевый завод" обратились в Верховный суд России с жалобой. Они оспаривают решение суда кассационной инстанции, которым их акции изъяты в доход государства.

Ранее апелляция отменила это решение, признав законными владельцами людей, купивших акции на организованных торгах., пишет "Ъ-Прикамье".

Акции завода изъяли у миноритариев в 2024 г. по иску прокуратуры. До этого она же добилась передачи в собственность государства основной части акций, которые были изъяты у основных владельцев. Дело приобрело резонансный характер, поскольку у законопослушных акционеров, купивших бумаги на бирже, изымали их активы. Против такого решения суда выступали Центральный банк России и Мосбиржа.

18 сентября 2024 г. генеральный директор завода Руслан Димухамедов в разговоре с журналистом Накануне.RU высказался о влиянии на работу предприятия изъятия акций его миноритарных акционеров.

"Сам факт изъятия акций я комментировать не могу. Как хозяйствующий субъект, могу сказать, что предприятие работает стабильно, штатно. Мы - часть государства, нашим акционером является Росатом - на 90%, которые попали в эту госкорпорацию. Мы чувствуем, что за нами стоит государство, можем строить будущее, прогнозировать развитие. У меня на предприятии всё замечательно, в будущее я смотрю с уверенностью", - сказал Димухамедов на полях Промышленно-энергетического форума в Тюмени.