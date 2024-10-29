В Свердловской области ограничили продажу алкоголя в "наливайках"

29 октября Законодательное собрание Свердловской области единогласно приняло в первом чтении законопроект об ограничении в ночное время розничной продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Такие торговые точки именуют в народе "наливайками". Слабоалкогольная продукция в них реализуется якобы для употребления на месте продажи, но нередко — навынос, только без крышки на бутылке. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года. Законопроект направлен на обеспечение покоя и безопасности свердловчан, а также на соблюдение режима тишины.

"Сегодня в Свердловской области, как и в других регионах России, актуальна проблема деятельности таких организаций, которые с 8:00 до 23:00 работают как магазины, а после — как объекты общественного питания. Таким образом в круглосуточном режиме продается слабоалкогольная продукция навынос. Посетители этих так называемых объектов общественного питания нередко в ночное время нарушают покой жильцов многоквартирных домов", — отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, которая выступила с инициативой.

По данным департамента информационной политики, в Свердловской области деятельность по розничной продаже слабоалкогольных напитков осуществляют 958 торговых объектов и 172 объекта общественного питания. За период с 2021 по 2023 год от жильцов многоквартирных домов поступило 386 жалоб на нарушение тишины и покоя посетителями объектов общественного питания и магазинов, расположенных в многоэтажках, которые под видом оказания услуг общественного питания круглосуточно осуществляют розничную продажу слабоалкогольной продукции.

Реализация инициативы поможет обеспечить права жителей региона на тишину, покой и безопасность в вечернее и ночное время, а также сократить число торговых объектов, осуществляющих незаконную розничную продажу алкоголя. При этом в ресторанах, барах или кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, по-прежнему можно будет заказать алкоголь круглосуточно, но не навынос.