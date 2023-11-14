Госдума попытается победить "наливайки"

Госдума попытается решить проблему "наливаек" в многоквартирных домах. Специальная рабочая группа подготовила законопроект, сегодня вносят в парламент и направляют для отзывов и предложений в регионы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин припомнил опрос в своем Telegram-канале, который, видимо, считает релевантным социологическим срезом, отражающим мнения в обществе.

"79% проголосовавших посчитали правильным запретить "наливайкам" в ночное время продавать алкоголь. <…> Предлагается закрепить за регионами право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах", - пишет Володин.

Он добавил, что также законопроект запретит "давать алкогольной продукции наименования, вводящие потребителей в заблуждение относительно природы, идентичности, состава, количества, срока годности или срока хранения алкогольной продукции, приписывать особые свойства, в том числе лечебные, которыми алкогольная продукция не обладает, использовать в наименованиях такой продукции названия продуктов, которые не входят в ее состав".