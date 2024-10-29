В Свердловской области могут полностью запретить продажу алкоголя

В Законодательном собрании Свердловской области рассматривают предложения о полном запрете продажи алкогольной продукции на уровне отдельных муниципалитетов и населенных пунктов. Об этом заявила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина на заседании регионального парламента 29 октября.

"У нас много обращений по поводу того, чтобы принять закон, который позволял бы в целом муниципалитетам, населённым пунктам объявлять о себе, как о территориях здорового образа жизни, вообще запрещать продажу алкогольной продукции. Мы сейчас рассматриваем эти предложения, их достаточно много. Уже есть практика в других регионах. Всесторонне рассмотрим, ну и потом вам расскажем о том, какие решения принимают рабочие группы, профильный комитет", — сообщила Бабушкина.

На этом заседании депутаты единогласно приняли закон об ограничении в ночное время розничной продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Такие торговые точки именуют в народе "наливайками". Слабоалкогольная продукция в них реализуется якобы для употребления на месте продажи, но нередко — навынос, только без крышки на бутылке. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года. Он направлен на обеспечение покоя и безопасности свердловчан, а также на соблюдение режима тишины.

Между тем, стало известно, что в Вологодской области торговлю алкоголем ограничат по будням двумя часами — с 12.00 до 14.00, в выходные и некоторые праздники (в частности, в новогодние) сохранится обычный режим торговли. При этом по-прежнему сохранится возможность покупать алкоголь в ресторанах, барах, гостиницах в любое время. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. Губернатор Георгий Филимонов объяснил инициативу тем, что Вологодчина и Русский Север стремительно вымирают: за год население области сократилось на 7,5 тысяч жителей — это целый муниципалитет. За год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%.