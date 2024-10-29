"Автомобилист" обыграл "Трактор" в Уральском дерби с девятью шайбами

ХК "Автомобилист" нанес поражение "Трактору" в Уральском дерби. В матче, который накануне вечером прошел в Челябинске, было заброшено девять шайб.

Команда из Екатеринбурга одержала победу со счетом 5:4. У гостей дубль оформил Брукс Мэйсек. Еще по шайбе забросили Максим Осипов, Владимир Кузнецов и Стефан Да Коста.

У челябинцев голы на счету Григоря Дронова, Александра Шарова, Семена Дер-Аргучинцева и Андрея Светлакова.

Стоит отметить, что первое Уральское дерби, которое прошло в начале сентября в Екатеринбурге, также осталось за "Автомобилистом" – 3:2. Теперь команды вновь встретятся между собой в конце ноября в столице Урала.