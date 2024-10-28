Бастрыкин взял на контроль расследование дела о смерти пациентки в Нефтеюганске

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в одной из больниц в Нефтеюганске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

К главе ведомства обратились родные погибшей 62-летней жительницы Нефтеюганска, которые пожаловались на ненадлежащее оказание помощи. Сообщается, что в августе женщина поступила в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Ей сделали операцию. Потом еще одну. Во время повторной операции состояние пациентки ухудшилось и она умерла. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен.

В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаила Мокшина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства.