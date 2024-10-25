В Екатеринбурге мигрант-автохам получил 7,5 лет "строгача"

В Екатеринбурге вынесен приговор мигранту. Суд признал его в покушении на убийство и хулиганстве и надолго отправил в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался уроженец иностранного государства 2005 года рождения. Первое преступление было совершено им в конце декабря 2023 года во дворе одного из домов по улице Рощинской. Мигрант припарковал там свой "Мерседес", а на просьбу другого водителя убрать авто отреагировал агрессивно. В результате между ними возник конфликт.

Приезжий достал из своей машины пистолет и выстрелил в направлении головы оппонента, но не попал. Водителю удалось захватить руку с пистолетом и остановить агрессора.

Второй инцидент случился в середине января 2024 года у одного из домов по улице Дорожной. Автохам запарковал свою машину на газоне возле дома. Гулявший с собакой прохожий стал снимать нарушение на камеру телефона. Водитель, заметив видеосъемку, вышел на улицу и избил мужчину руками и ногами, а также пригрозил ему ножом.

Сегодня, 25 октября, Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил агрессивному мигранту 7,5 лет колонии строгого режима. Также в пользу обоих потерпевших с него взыскана компенсация морального вреда по 250 тысяч рублей каждому.