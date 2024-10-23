23 Октября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловским многодетным семьям разрешили круглый год посещать музеи и выставки бесплатно

Многодетным семьям в Свердловской области разрешили бесплатно посещать музеи и выставки безлимитное количество раз. Ранее в регионе действовало ограничение - всего один раз в месяц, однако члены кабмина региона приняли решение улучшить уже действующую меру поддержки, сообщает пресс-служба областного министерства соцполитики.

"В Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, министерство культуры разработало порядок, которым закрепило право многодетных семей на данный вид поддержки. Бесплатное посещение музеев и выставок позволит семьям проводить больше времени вместе, знакомиться с историей и культурой региона", - сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Теперь областные государственные и муниципальные музеи должны не реже одного раза в месяц предоставлять многодетным семьям возможность посетить выставку. Исключениям являются только выставки с экскурсионным сопровождением и которые были размещены сторонними организациями на договорных условиях.

Для получения билета достаточно предъявить удостоверение многодетной семьи РФ, а также паспорт или другие документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи старше 14 лет. Если дети младше, нужно не забыть взять свидетельство о рождении.

Теги: многодетная семья, поддержка, музей, выставка, посещение


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