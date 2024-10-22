Лидеров стран БРИКС в Казани угощают чак-чаком

Прилетающих в Казань глав иностранных государств учат есть чак-чак.

Традиционным татарским блюдом угостили президента ЮАР Сирила Рамафосу. Отведал лакомство и Си Цзиньпин. Премьер Индии Нарендра Моди пробовать не стал, но поблагодарил за гостеприимство.

Сегодня на саммите БРИКС пройдут двусторонние встречи Владимира Путина с Моди и Рамафосой. Саммит продлится до 24 октября.

В форуме примут участие 32 страны, 24 государства будут представлять их лидеры. Также приедут генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек ШОС Чжан Мин, генеральные секретари СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития Дилма Руссефф.