В Тюменской области мать и сын погибли во время пожара

Тела 31-летней женщины и ее 13-летнего сына были обнаружены сегодня во время тушения пожара в частном жилом доме в деревне Боровлянка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Отец семейства смог вывести из горящего дома троих детей, получив ожоги. В настоящее время он госпитализирован в больницу Голышманово и получает необходимую помощь.

Причина возникновения пожара в настоящее время устанавливается. По данному факту Голышмановским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тюменской области организована доследственная проверка.

Следователями проводится осмотр места происшествия. В ближайшее время будут назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проведены иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.