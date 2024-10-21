Тюменская область презентовала успешные практики межрегионального сотрудничества на туристическом форуме "Большой Урал"

Тюменская область презентовала успешные практики межрегионального сотрудничества на туристическом форуме "Большой Урал", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра Правительства Тюменской области.

Делегация Тюменской области как регион-партнер форума организовала панельную дискуссию "Проекты межрегионального сотрудничества в сфере туризма", где обозначила важность кросс-регионального взаимодействия между субъектами страны для генерации и распределения турпотока.

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что "Тюменская область — это один из немногих субъектов, который открыт к творчеству, к идеям, к развитию, причем к любым.

"Например, Тюмень придумала прекрасный термин "морезаменитель", и это работает. В Уральском федеральном округе Тюмень выступала инициатором создания межрегиональных маршрутов и продолжает работать в этом направлении", - отметила она.

Регион сотрудничает с 16 субъектами России и реализует совместно ряд проектов. В дальнейшем планируется подписание соглашений с еще рядом регионов, первым из которых станет Курганская область.

"Мы не только привлекаем туристов в Тюменскую область, но предлагаем им и различные варианты отдыха. Мы не конкурируем с другими регионами, а выступаем вместе как единый большой отраслевой партнерский проект. Мы работаем на развитие туризма по всей стране", - заявил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов:

В рамках форума "Большой Урал" был презентован новый продукт "Резиденция гостеприимства" на базе Туристско-информационного центра на набережной Туры. Он позволяет объектам и регионам-партнерам рассказать о своих продуктах в самом центре Тюмени.

Больше всего туристов в Тюменскую область приезжают из Югры, Ямала, Свердловской, Курганской, Омской, Челябинской областей, Пермского края. Растет интерес и у жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.