21 Октября 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменская область презентовала успешные практики межрегионального сотрудничества на туристическом форуме "Большой Урал"

Тюменская область презентовала успешные практики межрегионального сотрудничества на туристическом форуме "Большой Урал", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра Правительства Тюменской области.

Делегация Тюменской области как регион-партнер форума организовала панельную дискуссию "Проекты межрегионального сотрудничества в сфере туризма", где обозначила важность кросс-регионального взаимодействия между субъектами страны для генерации и распределения турпотока.

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что "Тюменская область — это один из немногих субъектов, который открыт к творчеству, к идеям, к развитию, причем к любым.

"Например, Тюмень придумала прекрасный термин "морезаменитель", и это работает. В Уральском федеральном округе Тюмень выступала инициатором создания межрегиональных маршрутов и продолжает работать в этом направлении", - отметила она.

Регион сотрудничает с 16 субъектами России и реализует совместно ряд проектов. В дальнейшем планируется подписание соглашений с еще рядом регионов, первым из которых станет Курганская область.

"Мы не только привлекаем туристов в Тюменскую область, но предлагаем им и различные варианты отдыха. Мы не конкурируем с другими регионами, а выступаем вместе как единый большой отраслевой партнерский проект. Мы работаем на развитие туризма по всей стране", - заявил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов:

В рамках форума "Большой Урал" был презентован новый продукт "Резиденция гостеприимства" на базе Туристско-информационного центра на набережной Туры. Он позволяет объектам и регионам-партнерам рассказать о своих продуктах в самом центре Тюмени.

Больше всего туристов в Тюменскую область приезжают из Югры, Ямала, Свердловской, Курганской, Омской, Челябинской областей, Пермского края. Растет интерес и у жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Теги: туристический форум, туристы, морезаменитель


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