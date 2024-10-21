The Economist: Путин на саммите БРИКС представит план по крушению доллара

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани представит план по разрушению долларовой системы, пишет The Economist.

Как говорится в материале издания, Путин предложит лидерам стран-участниц БРИКС построить глобальную финансово-платежную систему, чтобы "нанести удар по доминированию США в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций".

Отмечается, что создание альтернативной платежной системы БРИКС обеспечит странам Глобального Юга более дешевые и быстрые транзакции, что позволит привлечь развивающиеся экономики.

20 октября британский политический деятель, писатель и журналист Джордж Галлоуэй сказал "Известиям", что саммит БРИКС в Казани может стать поворотным моментом для мира. "БРИКС важен сам по себе, но предстоящий в данный момент саммит БРИКС в геополитической ситуации является самым важным из всех. Это может стать поворотным моментом в мировой истории", — заявил Галлоуэй.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Последний саммит на уровне глав государств прошел в Йоханнесбурге в августе прошлого года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.