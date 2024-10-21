В Тюмени осуждены двое екатеринбуржцев за сбыт фальшивых денег

В Тюмени осуждены двое екатеринбуржцев за сбыт фальшивых денег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В октябре 2020 года они купили в Екатеринбурге у неустановленного лица 10 поддельных купюр достоинством 5 тыс. руб., приехали в Тюмень и расплачивались фальшивками в местных аптеках. Один из осужденных привлек к преступлениям свою 14-летнюю знакомую, пообещав ей денег.

В отношении лица, у которого мужчины купили фальшивки,уголовное дело выделено в отдельное производства. На екатеринбуржцев же, в зависимости от роли каждого, были заведены дела по статьям ч.1 ст. 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления путем обещаний, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста), ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 186 УК РФ (пособничество в сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации).

Один из осужденных приговором Ленинского суда отправится в колонию строгого режима на шесть лет. Второй - на два года в колонию общего режима.