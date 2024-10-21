Прокуратура предупредила "Уральские авиалинии" из-за незаконного отказа в перелете

Прокуратура отреагировала на жалобы пассажиров "Уральских авиалиний" на незаконный отказ в воздушной перевозке. Компании объявлено предупреждение.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что в августе этого года представителем "Уральских авиалиний" в аэропорту Сочи двум пассажирам было отказано в перелете в Санкт-Петербург и в Екатеринбург. Причиной стала вынужденная замена самолета и недостаточное количество посадочных мест.

По итогам проверки директору авиакомпании внесено представление. Перевозчик привлечен к административной ответственности за введение потребителей в заблуждение, ему назначено наказание в виде предупреждения.

Напомним, в сентябре "Уральские авиалинии" оштрафовали за повреждение багажа на рейсе "Москва – Екатеринбург".