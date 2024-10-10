Букмекеры резко повысили шансы Трампа на президентство

Букмекеры неожиданно стали намного выше оценивать шансы Дональда Трампа выиграть президентские выборы в США, пишут западные СМИ. При этом почти по всем опросам Камала Харрис до сих пор опережает Трампа на 2-3%.

Однако накануне компания ActiVote опубликовала результаты опроса, согласно Трамп опередил Харрис на 1%. Он проводился 3-8 октября среди 1 тыс. потенциальных избирателей. Трамп лидирует среди сельских и пригородных избирателей, Харрис - среди горожан. По возрасту за Харрис американцы до 50 лет, за Трампа - старше 50. По полу за Харрис - большинство женщин, за Трампа - мужчин. За Харрис три четверти чернокожих, за Трампа - большинство белых.

ActiVote ежедневно оценивает рейтинги кандидатов. После выхода из гонки действующего президента Джо Байдена позиции Харрис улучшались, а разница с Трампом достигала 5%, после чего начался постепенный спад. После дебатов 10 сентября, которые она, как считается, провела чуть лучше Трампа, этот процесс продолжился. Другие агентства тоже отмечают сокращение разрыва в пользу Трампа.

Во всех штатах результат выборов почти наверняка известен, кроме семи ключевых: Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. За них и идет борьба между кандидатами. Они определят исход выборов, намеченных на 5 ноября.

