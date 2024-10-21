Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из-за Украины

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину нанести удар по центру Москвы, если Россия "будет преследовать Украину". Такое заявление кандидат от республиканцев сделал на встрече с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.

По словам Трампа, он пригрозил президенту России ударить так сильно, что он "даже не поверит".

"Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы", — приводит слова экс-президента США РИА Новости.

Трамп не уточнил, когда и при каких обстоятельствах произошел этот разговор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Дональд Трамп якобы семь раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным после того, как покинул должность президента США.

До этого Трамп в интервью американскому бизнесмену Илону Маску заявил, что у него были хорошие отношения с Владимиром Путиным в бытность главой государства, и он рассчитывает продолжить их в случае второго избрания.