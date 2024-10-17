В Нягани педофил получил 18 лет за изнасилование падчерицы

В Нягани вынесен приговор 32-летнему педофилу, изнасиловавшему малолетнюю падчерицу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Суд установил, что осужденный применил насилие к девочке, не достигшей 14 лет, вступил с ней в половое сношение. Также он совершил иные действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев, с установлением определенных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил.