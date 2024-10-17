Из Москвы выдворят сразу 2 тысячи мигрантов

Столичные полицейские подвели итоги второго этапа операции "Нелегал-2024". Найдены более 13 тыс. нарушений миграционного законодательства, часть из них выдворят из России.

Суды после рассмотрения административных материалов вынесли более 2 тысяч решений о выдворении иностранцев из России. Также приняты 20 решений о депортации иностранных граждан. Возбуждено 420 уголовных дел за организацию незаконной миграции, сообщает ГУ МВД по Москве.

При этом, по ранее озвученным данным главы СКР Александра Бастрыкина, в столицу только за первые четыре месяца 2024 года приехали более 1,2 млн мигрантов.

Напомним, после теракта в "Крокусе" перед российскими властями в очередной раз встала проблема не только контроля и безопасности в целом, но и в полный рост встал вопрос мигрантов, правил их пребывания, контроля их нахождения на территории РФ. Президент Владимир Путин поручил разработать систему дополнительных профилактических мер по борьбе с незаконной миграцией.

На днях Госдума приняла в первом чтении проект закона об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Теперь за это будет грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб. Еще один закон направлен на борьбу с фиктивными браками и фиктивным усыновлением со стороны мигрантов. Выдавать разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке теперь будут только спустя три года брака с гражданами России.