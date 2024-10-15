В городах России резко подешевела аренда жилья

Стоимость аренды в городах России снизилась после резкого роста. Снять квартиру дешевле теперь можно в Самаре и Санкт-Петербурге, пишет РБК.

По данным аналитики "Яндекс Аренды", больше всего снизились цены на жилье в Самаре, Санкт-Петербурге, Казани и Ростове-на-Дону. Также средняя стоимость снизилась в Волгограде, Нижнем Новгороде и Уфе.

По итогам первой недели октября 2024 года средняя стоимость аренды квартиры в городах-миллионниках составила 40 тысяч рублей. По сравнению с сентябрем она сократилась на 2,1%.В Москве средняя стоимость аренды жилья упала на 3,1%, до 111 тысяч рублей.

Как говорят эксперты, такая тенденция сохранится до начала 2025 года.

Увеличилась стоимость аренды жилья в Екатеринбурге и Краснодаре.