Аренда "однушек" в крупных городах России подорожала за год на четверть

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России за год выросла на 24%, достигнув отметки в 25,1 тысячи рублей в месяц к декабрю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков "Циана".

Быстрый рост ставок аренды начался летом - с июня по октябрь ставки возросли на 20%. Начиная с ноября, ставки перестали повышаться, однако резкого снижения не произошло, фактически они сохранились на одном уровне.

Сильнее всего аренда квартир за год подорожала в Перми (+53%), Челябинске (+45%) и Омске (+43%). В Москве и Санкт-Петербурге прирост составил 23% и 24% соответственно.

Ранее аналитики сервиса "Авито.Недвижимость" сообщили, что спрос на аренду квартир в крупных городах России за последний год увеличился на 8%, а цены в среднем по стране выросли на 13%, достигнув к концу третьего квартала 26 тысяч рублей в месяц. Дороже всего аренда жилья обходилась в Москве (70 тысяч), Сочи (50 тысяч) и Санкт-Петербурге (33 тысячи).

Эксперты полагают, что аренда растет в цене вслед за подорожанием ипотеки из-за постоянного роста ключевой ставки ЦБ и на фоне недостаточного количества предложения (более 70 млн кв.м жилья в этом году остались непроданными).