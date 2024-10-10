Киев заявил, что никакой демобилизации не будет

Демобилизации украинских военнослужащих не будет, причем это касается и тех, кто не должен воевать, но все же был мобилизован. Об этом заявил спикер Рады Руслан Стефанчук, который ранее был представителем Зеленского в парламенте.

Заявление сделано после того, как накануне Рада приняла закон о запрете мобилизации граждан до 25 лет, которые ранее были признаны непригодными к службе по состоянию здоровья, а сейчас — ограниченно годными. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что будет добиваться демобилизации мобилизованных до 25 лет. Но Стефанчук исключил эту возможность.

"Мы не можем просто демобилизовать их. Надо понимать, кто придет на их место. Потому что просто демобилизация – это обвал отдельных участков фронта", – сказал он.

Летом он отверг вероятность демобилизации в принципе, которая для правящего украинского режима будет подобна смерти.

Зеленский еще не подписал закон, принятый Радой. При этом украинские телеграм-каналы пишут, что снижение возраста мобилизации до 20 лет - уже решенный вопрос, который просто еще не объявлен официально и не проведен законодательно.