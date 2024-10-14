В Тюменской области отменен пожароопасный сезон

В Тюменской области отменен пожароопасный сезон, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Отменить пожароопасный сезон в лесах Тюменской области с 14 октября 2024 года", - отмечено в документе.

Во время действия особого противопожарного режима в лесах запрещено сжигать мусор, использовать пиротехнику, разжигать костры.

Напомним, противопожарный сезон был введен в Тюменской области с 5 апреля 2024 года. Соответствующее решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

Для борьбы с природными пожарами в Тюменской области в 2024 году были привлечены порядка 2 700 человек, свыше 1 200 единиц техники; расширена сеть видеомониторинга; увеличена протяженность маршрутов наземного и авиационного патрулирования лесов; обустроены и обновлены почти 4 000 км минерализованных полос около населенных пунктов; усилена работа по созданию и содержанию в нормативном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, гидранты).

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 1 000 000 рублей либо уголовная ответственность.