Уральский ученый: изменение климата чуть не помешало провести экспедицию

Научный сотрудник лаборатории популяционной экологии и моделирования Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук Кирилл Маклаков привел пример пагубного влияния климатических изменений. Он поделился своими впечатлениями 14 октября на пресс-конференции, посвященной подведению итогов летних экспедиций уральских ученых.

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Как рассказал кандидат наук, в ходе экспедиции по изучению млекопитающих в заповеднике "Оренбургский" группа ученых столкнулась с негативными последствиями изменения климата. Оно проявилось в виде разлива реки Сакмара и появления слишком сильного течения, что затруднило переправу через эту реку.

"Из-за отсутствия понтонного моста, который из-за разлива нельзя было навести, а также отсутствия построенного моста, который должен был быть построен к этому времени, нам пришлось самим наводить веревочную переправу и переправлять на резиновой лодке сотрудников и оборудование", - объяснил ученый. Он подчеркнул, что экспедиция проходила в безлюдном и труднодоступном месте.

Одной из целей экспедиции являлось определение дистанции и интенсивности перемещения млекопитающих. Как объяснил ученый, выявление скорости заселения грызунами новых территорий помогает определить скорость распространения опасных для человека заболеваний, которые распространяют мелкие млекопитающие. При этом эксперимент не удалось довести до конца из-за медведей, которые попортили оборудование для его проведения.

Изменение климата и глобальное потепление вызывают ожесточенные споры в мировом сообществе. Многие люди, в том числе известные политики, отказываются признавать наличие такой проблемы.